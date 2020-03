E-learning, l’emergenza spinge lo sviluppo di FedericaGo dell’Università di Napoli

●

L'emergenza Coronavirus ha posto la scuola e l'univiersità difronte ad un'ulteriore sfida: sostituire le lezioni in aula con l'insegnamento a distanza. Molte sono state le scuole ed università che nelle ultime settimane hanno dovuto accelerare il loro processo di digitalizzazione, ma numerosi sono anche gli esempi di istituti ed atenei che non si sono fatti trovare impreparati di fronte alla necessità di avviare i servizi di e-learning. È il caso dell'Università Federico II di Napoli, che già nel 2007 lancia Federica Web Learning, una piattaforma multimediale di insegnamento online. Ad oggi Federica conta più di 200 Massive Open Online Courses (MOOC), ovvero corsi multidisciplinari completamente digitalizzati ideati e realizzati da docenti dell'Università. I corsi riproducono i contenuti dell'insegnamento universitario, prestandosi sia come sostitutivi delle lezioni in aula che come fonte di integrazione ad essa. La piattaforma, finanziata dai fondi europei, è interamente gratuita ed è rivolta non solo a studenti universitari, ma anche a numerose categorie di lavoratori, come funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione. Federica conta oltre 180 mila iscritti ed è riconosciuta come prima single-university platform europea, nonché tra le prime 10 a livello mondiale per produzione di MOOC, una classifica che vanta la presenza di atenei del calibro di Harvard e dell'MIT.Il mese di marzo ha visto aumentare drasticamente la domanda di corsi digitali, Federica ha ospitato oltre 300.000 sessioni e accolto 600 nuovi utenti ogni giorno. E' stato pertanto predisposto un piano di intervento straordinario per lo sviluppo in tempi rapidi di 75 ulteriori corsi di insegnamento in e-learning sulla piattaforma. I corsi, sviluppati nel innovativo formato Federica GO!, permettono a dipartimenti come quelli di Giurisprudenza, Medicina ed Economia di proseguire a pieno regime. Anche il dipartimento di Ingegneria, già ben rappresentato con tutti i corsi biennali disponibili online, sta ricevendo ulteriore integrazione ai contenuti presenti sulla piattaforma. Il progetto Federica Go! nasce per supportare i docenti della Federico II ma anche degli altri atenei italiani allo scopo di garantire la continuità didattica ad accesso libero.Federica Web Learning nasce da un investimento della Regione Campania ulteriormente supportato dal 2017 dai fondi strutturali europei. Con un contributo di 3 milioni di euro, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ha coperto il 65% dell'investimento totale. L'Università di Napoli dota così il territorio campano e non solo di un'infrastruttura immateriale all'avanguardia per l'accesso libero all'istruzione di eccellenza in linea con i più elevati standard fissati dall'Agenda Digitale Europea.