Draghi: porre fine a pandemia non solo nel mondo ricco

Milano, 28 mag. (askanews) - Per porre fine alla pandemia bisogna vaccinare tutto il mondo, non solo quello ricco. Lo ha detto il premier italiano Mario Draghi intervenendo, alla seconda giornata del Global solution summit 2021.

"Il mondo ha bisogno del mondo - non di una collezone di singoli Stati. La nostra prima priorità è, naturalmente, di porre fine alla pandemia. Questo significa ovunque e non solo nel mondo ricco. C'è un imperativo morale perchè i paesi più poveri abbiano accesso ai vaccini" ma c'è anche un elemento pratico perchè se il virus continua a girare la pandemia non sarà sconfitta. Se la pandemia continua ad infuriare il virus può subire mutazioni che possono anche minare la migliore campagna di vaccinazione.