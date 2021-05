DR Automobiles: primo quadrimestre record, vendite +113% su 2019

Milano, 10 mag. (askanews) - Primo quadrimestre da record per DR Automobiles, il gruppo italiano che controlla i brand Dr e Evo focalizzati su modelli thermo hybrid con alimentazione benzina/gpl. Nei primi 4 mesi dell'anno il gruppo ha registrato un aumento delle vendite del 257% rispetto allo stesso periodo 2020 condizionato dal lockdown, e di un significativo +113% rispetto al 2019. Massimo Di Tore, direttore marketing di DR Automobiles: "Questi dati in proiezione sulla fine dell'anno ci fanno intravedere un raddoppio del fatturato rispetto allo scorso anno e al 2019. Poiché abbiamo chiuso praticamente due anni in maniera paritetica quindi dicevo un raddoppio dell'immatricolato e anche del fatturato è previsto per questo fine 2021".

Negli ultimi 2 anni Dr Automobiles ha venduto circa 4mila vetture l'anno, e quest'anno punta ad arrivare a 8mila. A guidare le vendite ad aprile è il brand DR, con il 55% dei volumi, trainato da DR 5.0 e DR 3. Meno richiesta rispetto ai mesi scorsi la DR F35. Per il brand Evo, invece spiccano le vendite di Evo 4 rispetto a Evo 5 e 6. Per compensare la fine degli incentivi statali il gruppo DR ha deciso di estendere anche al mese di maggio la promozione che prevede uno sconto di 1.500 euro in caso di rottamazione.

Guardando avanti, DR Automobiles ha confermato la partecipazione al MiMo il Milano Monza Motorshow in programma dal 10 al 13 giugno, con alcune interessanti novità: "In quell'occasione presenteremo in anteprima la Evo 3 versione Thermo Hybrid benzina e gpl e la versione appunto termica della nostra Evo 3 Electric. E poi ci saranno anche delle novità per il brand Dr. Presenteremo in anteprima assoluta alcuni nuovi modelli in fase prototipo del brand DR però ovviamente al momento non posso svelarvi".