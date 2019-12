Dove trovare lavoro nel 2020? Oltre 10mila annunci per i giovani 17 dicembre 2019

Quali sono le professioni più richieste dalle aziende? E su che settore può essere utile specializzarsi per avere più possibilità di trovare un'occupazione? Ingegneri, economisti, diplomati tecnici. Per chi cerca lavoro le opportunità si concentrano soprattutto in tre settori, consulenza, logistica e digitale. Ne parliamo in un videoforum - in diretta mercoledì 17 dicembre alle 18 - con Francesca Giraudo, direttore risorse umane di EY Italia, Francesca Barbieri del Sole 24 Ore e Marco lo Conte, social media editor del quotidiano. Il pubblico può inviare le domande nello spazio commenti, troveranno risposta i quesiti più condivisi.