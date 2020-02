Domenicali (Lamborghini): «Anno record grazie ad Urus. Ma la rincorsa dei volumi non è nel Dna del brand» di Luca Orlando 04 febbraio 2020

Con uno scatto del 43% nelle vendite delle proprie supercar, nel 2019 Lamborghini è arrivata la nuovo record, spinta in particolare dai volumi quasi triplicati per il suv Urus, realizzato a S.Agata Bolognese.

Le prospettive del sito e del marchio in questa intervista al numero uno Stefano Domenicali. Che spiega anche come per il brand la scarsità sia un valore, un modo per sostenere l'esclusività del prodotto

La domanda di Urus consentirebbe oggi di produrne anche 26-28 al giorno ma la produzione per ora è mantenuta a quota 22.