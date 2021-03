Digitalizzazione, impresa e smart working

-Perché un'impresa possa operare in modo veramente smart occorre garantire un accesso sicuro e proattivo alle risorse necessarie per svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni possibili ed è fondamentale affidarsi a soluzioni tecnologiche in grado di assicurare la necessaria flessibilità e affidabilità nei processi di collaborazione e di comunicazione. In Vodafone Business , il Gruppo bolognese IMA ha trovato il technology provider ideale con cui costruire e sviluppare un'infrastruttura affidabile e performante che sta alla base di tutte le iniziative di digitalizzazione intraprese dall'azienda in questo periodo ma non solo