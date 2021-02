La digitalizzazione e l'adozione delle nuove tecnologie sono asset fondamentali per lo sviluppo di qualsiasi business, in qualsiasi settore e filiera. Vodafone Business si pone come provider di riferimento per tutte le imprese impegnate nel processo di cambiamento legato all'adozione delle nuove tecnologie. Nella terza puntata di Future Ready incontriamo Arcese, una azienda che si occupa di logistica e che ha puntato con decisione sul digitale e sulle tecnologie di Vodafone Business.