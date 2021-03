PMI innovativa, la società immobiliare milanese è un modello di business avanzato che sfrutta le potenzialità degli strumenti digitali per vendere sulla carta immobili residenziali “tailor-made” e che fa dei propri dati critici un asset fondamentale dell'operatività quotidiana. Per questo motivo ha investito con decisione su soluzioni Vodafone Business in grado di garantire alle proprie reti e ai propri sistemi la massima protezione verso gli attacchi informatici.