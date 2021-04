Deutsche Bank sigla il suo miglior trimestre da 7 anni

Milano, 28 apr. (askanews) - Deutsche Bank ha chiuso il primo trimestre con utili netti da record: il risultato ha sfiorato il miliardo di euro (908 milioni a fronte di un rosso da 43 milioni di un anno prima) ed è "il migliore dal primo trimestre del 2014".

A favorire questo risultato la crescita dei ricavi, una consistente riduzione delle perdite sul credito e un calo dei costi, spiega la banca in un comunicato. Una parte non irrilevante, più che altro nel non zavorrare la performance, l'ha anche avuta l'uscita indenne del gruppo dal disastro finanziario dell'hedge fund Archegos, che invece ha causato pesanti perdite ad altre grandi banche internazionali.

Diverse misure sulla redditività hanno segnato energici rafforzamenti mentre Deutsche Bank ha registrato crescite esuberanti sui risultati di vari settori chiave: Corporate Bank (+90%), Investment Bank (+134), Private Bank (+92%), Asset Management (+66%).

Dati che peraltro sembrano smentire le continue rimostranze di molti, in Germania, sull'effetto deprimente che le politiche monetarie espansive della Bce avrebbero sulle performance del settore bancario.