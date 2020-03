Dal fashion alle mascherine: da Miroglio le prime spedizioni di Luca Orlando 17 marzo 2020

Il primo lotto da 600mila pezzi è in produzione e le spedizioni stanno iniziando ad andare a regime. Il gruppo piemontese Miroglio (577 milioni di ricavi e 5mila addetti) ha riconvertito parte delle proprie linee produttive dalla realizzazione di tessuti a quella di mascherine, dirette in prima battuta all'unità di crisi della Regione Piemonte. A regime, entro la fine della settimana, sarà in grado di realizzarne 75mila al giorno. Anche se gli ordini già raccolti sfiorano i tre milioni di pezzi, 40 giorni di lavoro senza pause.