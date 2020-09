Dai fondi europei occasione unica, unire le forze tra pubblico e privato di Cheo Condina 29 settembre 2020

«Il Recovery Fund è un'occasione unica per accelerare sulla transizione energetica spingendo sulla partnership pubblico-privato: Edison è pronta a investire e a cogliere opportunità in tal senso». A sottolinearlo è il numero uno del gruppo, Nicola Monti. L'azienda energetica più antica d'Europa ha cantieri aperti per circa 1 miliardo, focalizzati su tre linee d'azione: generazione elettrica low-carbon, riqualificazione energetica e decarbonizzazione dei trasporti. Sulla prima, ha specificato il manager, è attiva nell'eolico (in questi giorni sta riacquistando tutta la partnership con F2i su circa 900 MW) e storicamente nell'idroelettrico, «settore che avrebbe bisogno di nuovi investimenti e che ha un tema di concessioni scadute da mettere a gara». Sull'efficienza energetica, Foro Buonaparte ha come cliente core i gruppi industriali ma sta allargando il campo a sanità e pubblica amministrazione, che hanno «margini di sviluppo importanti». Infine la mobilità: «Siamo stati i primi in Italia a investire nel Gnl per il trasporto pesante».