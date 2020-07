CYBERSECURITY: NON SOLO UNA QUESTIONE DI TECNOLOGIA

Luciano Canova, per VODAFONE BUSINESS LAB , ci spiega come le soluzioni tecnologiche sono un ausilio fondamentale per un efficace contrasto per minacce come virus, malware o sofisticati ransomware e la gestione della vulnerabilità dell'uomo nell'interazione con le macchine, come per esempio nel caso del phishing. È importante però essere consapevoli del fatto che non sono solo le infrastrutture di rete, applicative e informative a essere violabili ma anche le persone: un approccio efficace deve contemplare sia l'utilizzo di tecnologie dedicate sia programmi di formazione e sensibilizzazione alla sicurezza rivolti alle persone.