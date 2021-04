Covid, Ue ha avviato azioni legali contro Astrazeneca su vaccini

Milano, 26 apr. (askanews) - La scorsa settimana la Commissione europea ha avviato una azione legale nei confronti di AstraZeneca riguardo a "alcune parti del contratto non rispettate" sulla fornitura di vaccini. Lo ha riferito il portavoce della Commissione Stefan de Keersmaecker.

"La Commissione ha lanciato venerdì un'azione legale contro Astrazeneca in ragione della violazione di alcuni dei contratti d'acquisto. L'azienda non ha presentato una strategia affidabile per garantire la fornitura attesa delle dosi di vaccini. Per noi conta garantire una fornitura rapida di un numero sufficiente di dosi ai quali i cittadini hanno diritto. L'iniziativa Ue è per conto proprio e per conto dei 27 Paesi membri che sono completamente allineati nel supporto a questa procedura" ha sottolineato il portavoce della Commissione Europea.