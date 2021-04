Covid, Giorgetti: programma riaperture dalla prossima settimana

Roma, 15 apr. (askanews) - "La scienza ci dice che c'è un decremento" dei contagi da Covid-19 e se questi dati "sono effettivamente veri, credo che già dalla settimana prossima, un programma di riaperture ovviamente prudenziale ma ragionevole debba essere messo in campo, quindi si possa ricominciare ad aprire le attività in base ai protocolli adeguati che garantiscono sicurezza per le varie attività".

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero.