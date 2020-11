Covid 19, Russia aggiorna i dati: Sputnik V è efficace al 95%

Mosca, 24 nov. (askanews) - Ecco le immagini della produzione del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19. La Russia ha aggiornato i dati, affermando che il suo vaccino Sputnik V è efficace al 95%, proprio mentre la competizione per i vaccini infuria a fronte alla diffusione della pandemia in tutto il mondo.

Il primo italiano a farsi inoculare il vaccino russo è stato il banchiere Vincenzo Trani. In queste immagini ecco Trani quando lo ha rivelato ad askanews: annuncio che ha scatenato un grande tam tam mediatico.

"La copertura del vaccino Sputnik V - dice Trani - ha una durata di due anni, per cui chiaramente è un vaccino che dura molto di più rispetto a quella che è la durata degli anticorpi successivi alla malattia".

Il prezzo per una dose di Sputnik V per il mercato internazionale sarà inferiore a 10 dollari, ha annunciato il Fondo Sovrano Russo in una dichiarazione separata, specificando che la vaccinazione per i cittadini russi sarà gratuita.