Così riparte la Lombardia

Le start up che rialzano la testa, con gli stessi numeri di giugno 2019. E poi l'export, che in alcuni settori tiene, a dispetto dell'emergenza. Anche se il crollo della produzione è pesante in Lombardia emergono i primi segni di riscossa.Il 14 luglio, dalle 9.30, nella terza tappa di Innovation Days, i racconti delle imprese che resistono e ripartono. Con il presidente di Confindustria Lombardia e di Assolombarda, Marco Bonometti e Alessandro Spada, e il Governatore lombardo Attilio Fontana. Le iscrizioni gratuite a questo link. www.ilsole24ore.com/lombardiacheriparte