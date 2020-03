Coronavirus, von der Leyen annuncia Fondo Ue da 25 miliardi euro

Roma, 11 mar. (askanews) - "Siamo al fianco dell'Italia in questi momenti difficili" si legge sul tweet fissato dalla Commissione europea in cima alla sua pagina di Twitter, che mostra un cuore con i colori della bandiera italiana sulla bandiera dell'Ue.

"Condividete le vostre parole di sostegno per i nostri amici italiani e noi le faremo arrivare al popolo italiano", è l'appello contenuto nel tweet. Intanto, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato che proporrà presto un nuovo "Fondo d'investimento per la risposta al coronavirus" che sarà finanziato immediatamente con 7,5 miliardi di euro e più tardi mobiliterà fino a 25 miliardi di euro. L'annuncio è arrivato dopo la videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell'Ue dedicata all'emergenza coronavirus a Bruxelles.

Von der Leyen ha detto inoltre che entro la fine della settimana la Commissione emetterà delle linee guida riguardo al "pieno uso della flessibilità" nell'applicazione del Patto di Stabilità, da discutere al prossimo Eurogruppo, e riguardo agli aiuti di Stato per le imprese che saranno permessi, per alleviare la crisi negli Stati membri più colpiti dall'epidemia; cosa confermata anche dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

E il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni ha aggiunto: "Abbiamo ricevuto una nuova lettera di Gualtieri che, rispetto a quella di qualche giorno fa, aumenta le richieste che il governo farà al Parlamento per una spesa aggiuntiva per l'emergenza. Come nella prima richiesta, senz'altro, questo è il momento di impegnarsi, non è il momento di guardare ai decimali ma ai posti di lavoro, al sistema sanitario, alle imprese, al futuro dell'economia".