Coronavirus, all'Italia 27,4 miliardi da Ue grazie a Sure

Roma, 24 ago. (askanews) - Un sostegno di 81,4 miliardi di euro per 15 paesi dell'Unione europea. È la proposta della Commissione al Consiglio europeo per lo strumento Sure, ovvero i contributi europei per superare l'emergenza coronavirus soprattutto nel settore del lavoro. "Un passo importante per tutelare i posti di lavoro e i lavoratori in tutta Europa", scrive su Twitter la Commissione.

Per l'Italia sono previsti 27,4 miliardi di euro, la quota più alta, conferma su Twitter il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola.

All'inizio del mese, con una lettera firmata dal ministro del'Economia Roberto Gualtieri e dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo l'Italia aveva presentato richiesta ufficiale ai fondi Sure, per un importo totale di 28,5 miliardi, definendo il programma "un esempio positivo di solidarietà fra gli stati a favore dei lavoratori europei".

Anche Portogallo e Ungheria hanno già presentato richieste formali, che sono attualmente in fase di valutazione. Tra i 15 Stati membri figurano anche la Spagna (21,3 miliardi) ed il Belgio (7,8 miliardi).