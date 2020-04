Coronavirus, i 600 euro dell'Inps sono in gran parte arrivati

Roma, 15 apr. (askanews) - Con un sms, con una mail, o semplicemente con un bonifico; in questi giorni stanno arrivando alla maggior parte delle partite Iva i famosi 600 euro che l'Inps e le altre casse continuano ad erogare come indennità prevista del decreto Cura Italia per i lavoratori autonomi. Dopo il blocco del sito dell'Inps nel primo giorno in cui è stato possibile presentare la domanda, la situazione è rapidamente migliorata e ora i soldi sono arrivati o stanno arrivando. C'è chi ha scelto di condividere sui social la notizia che li ha ricevuti ma quasi si vergogna di questa indennità e vorrebbe tornare al lavoro.

Con il decreto Cura Italia sono stati tutelati quasi 19 milioni di lavoratori. Sono oltre 4,7 milioni le domande all'istituto nazionale di previdenza per 8,8 milioni di beneficiari. Oltre alle indennità da 600 euro, ci sono quelle per i congedi parentali, per il bonus baby sitting; per la cassa integrazione ordinaria.