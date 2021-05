Cop26, Draghi: ridurre emissioni e mitigare danni su clima

Milano, 28 mag. (askanews) - Ridurre le emissioni e mitigare i danni associati ai cambiamenti climatici. Sono i due obiettivi che Mario Draghi ha elencato in vista di Cop26 parlando al Global Solution Summit.

"L'Italia è co-presidente della COP26 in partnership con il Regno Unito. L'Italia sta lavorando duramente" sulla strada dell'obiettivo "zero emissioni entro il 2050, è una sfida difficile ma è possible anche grazie alla recente decisione degli Usa di tornare agli accordi di Parigi".

Le molte "sfide" attuali richiedono "un terreno comune e soluzioni condivise - ha aggiunto Draghi - La Cina conta per il 70% del Pil globale ma anche il 30% delle emissioni di gas. Serve preservare uno spazio di dialogo e cooperazione basato sulla condivisione di regole globali comuni, senza indietreggiare sui nostri valori democratici e di apertura" e anche affermando gli "interessi europei".