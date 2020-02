Connexia si riposiziona dopo il +38% del fatturato nel 2019

Milano, 5 feb. (askanews) - Un fatturato 2019 in forte crescita e un 2020 che promette altrettanto bene. Un riposizionamento e una nuova corporate identity che raccontano un modo innovativo di fare agenzia. Connexia, società di marketing e comunicazione, arriva da anni di cambiamento e ora consolida questo percorso proponendosi come un nuovo modello capace di coniugare dati, creatività, media e tecnologia. Ne abbiamo parlato con Paolo D'Ammassa amministratore delegato e Founding Partner di Connexia

"Siamo cresciuti tantissimo in questi anni, e ogni anno siamo stati una agenzia diversa perchè il mondo della comunicazione è in profondo cambiamento anche molto veloce, quindi è importante evolversi e cambiare e questo è stato un nostro fattore di successo. Oggi siamo un nuovo modello di agenzia che integra la creatività i dati la tecnologia e i media e lo fa con amore con passione".

Per raccontare questo rebranding Connexia ha scelto un nuovo logo, affiancato per la prima volta da un simbolo, e un claim che sintetizza la nuova identità: Creativity in Love with Data and Technology. Ma dietro questo cambiamento c'è prima di tutto il fattore umano, come emerso a più riprese durante l'evento milanese di presentazione:

"Oggi il livello di complessità dei progetti è veramente alto e ci vogliono tante persone al tavolo che collaborino tra loro, e devono farlo con amore con passione verso le competenze, verso i clienti ma anche verso l'interno e questa è una delle chiavi di successo per fare girare la macchina come si deve".

E visti i risultati e le operazioni strategiche messi a segno nell'ultimo anno, la macchina sembra girare bene, come ci conferma Marina Salamon, presidente e azionista di maggioranza di Connexia.

"Il 2019 ha portato una crescita del 38% grazie a una crescita interna e all'acquisizione e fusione di Ragoo che è la nostra nuova divisione media con i soci di Ragoo che fanno parte della compagine di Connexia adesso. La crescita nel 2020 continuerà double digit ovviamente non è possibile riprodurre in termini percentuali questa performance ma stiamo certamente andando molto oltre i 20 milioni e molto oltre".

L'inizio di questo 2020 appare promettente, visto che Connexia è in pole per aggiudicarsi anche una gara della Regione Puglia. Ma che crescita sarà quella che attende Connexia nel 2020?

"Certamente sarà una crescita organica. Quanto alle acquisizioni noi siamo aperti ma non vogliamo duplicazioni, siamo anche molto attenti ai valori umani delle persone che guidano le società da acquisire, conosciamo la fatica di integrare in ogni passaggio e non si fa strettamente sulla carta e sui numeri, si lavora insieme alle persone".

Per ora, invece, è escluso l'approdo in Borsa: "Non si gioca con le quotazioni giusto per mettere dei soldi in tasca o per coprire dei debiti che non abbiamo. Valuteremo i percorsi migliori nel lungo periodo, di integrazioni eventuali quello che ci deve guidare non è una logica speculativa. bisogna usare le leve della finanza senza essere prede o affamati ci si sposa quando si è molto convinti altrimenti non si fa".