Circular economy: al via il contest nazionale 2021 di SeedUp

Milano, 23 apr. (askanews) - Innovazione e sostenibilità, è l'impresa del futuro: prende il via la quarta edizione del contest nazionale "Dall'idea all'impresa green", la sfida promossa da SeedUp e rivolta alle start up che operano nella green e circular economy, in particolare nei settori agrifood, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, waste management ed economia circolare. "Siamo alla quarta edizione del contest - dice Alberto Celentano, ceo dell acceleratore di imprese SeedUp - Ogni anno valutiamo circa un centinaio di candidature dalle quali, insieme ai nostri partner che sono anche membri di giuria, selezioniamo i cinque finalisti. Quest anno la call è stata aperta il primo aprile e abbiamo già ricevuto una trentina di adesioni. Sono molto soddisfatto perché abbiamo visto crescere nel corso degli anni l'affidabilità, la concretezza, e le potenzialità di successo di questi progetti nelle traiettorie imprenditoriali della green e circular economy di nostro interesse".

I progetti finalisti si "scontreranno" in un elevator pitch competition prevista nella seconda metà di Giugno 2021. Al vincitore sarà riconosciuto un premio di 10.000, euro e l'accompagnamento al percorso di pre-accelerazione dell impresa con SeedUp. "Mi piace ricordare che l'ultimo vincitore, Rivercleaning, è stato un progetto molto mirato sulla tutela ambientale e circurlar economy - racconta Celentano - I ragazzi avevano progettato delle boe galleggianti che servivano a impedire il fluire dei rifiuti solidi sui fiumi. Insieme a loro siamo riusciti ad estendere il brevetto anche all'estero, e otto mesi dopo la vincita del contest siamo arrivati ad una exit con la vendita del brevetto ad un gruppo industriale veneto".

La premiazione del vincitore 2021 sarà ospitata nella sede Green Energy Holding a conferma dell'impegno del gruppo -attivo nel recupero e valorizzazione degli scarti- nel sostegno alle neo imprese che si stanno cimentando nella transizione ecologica. "Quest anno la premiazione del contest avverrà qui: nel nostro quartier generale, a San Vitaliano in provincia di Napoli - dice Angelo Bruscino, consigliere d amministrazione della Green Energy Holding - Vuole essere un messaggio; qui infatti si può toccare con mano la differenza che ha fatto su un territorio e sulle imprese il lavoro sulla transizione ecologica. Ci auguriamo che possa essere un esempio, un messaggio importante da trasferire ai vincitori. E anche un modo per dire: noi ci siamo, siamo qui, e vi accompagneremo nel prossimo futuro".

Per partecipare al contest si può andare al sito SeedUp.it e seguire le indicazioni presenti nella sezione "Contest 2021".