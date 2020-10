Catalfo: blocco licenziamenti ha senso solo in caso di Cig Covid

Roma, 17 ott. (askanews) - "Il blocco dei licenziamenti è stata una scelta pesante, forte, e me ne rendo conto". Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che, intervenendo a Roma al convegno dei Giovani di Confindustria ha poi puntiualizzato:

"Con le misure messe in atto sulla cassa integrazione e con le varie misure a favore delle imprese, siamo riusciti ad aprire in sicurezza i luoghi di lavoro e siamo riusciti a gestire il processo e a non subirlo. Abbiamo visto che nel settore dell'industria c'è stato comunque un effetto positivo mentre ci sono altri settori che sono in difficoltà".

E per i prossimi mesi? "Tutto - ha risposto il ministro - dipende da che cosa avviene nel futuro. Se riusciamo, e io credo che possiamo farlo, a gestire in sicurezza i luoghi di lavoro e le attività produttive, e io credo che siamo riusciti a farlo, è chiaro che se utilizzi l'ammortizzatore sociale - stiamo parlando di una fase non di lockdown - allora solo nel caso che si utilizza la cassa Covid, ha un senso che ci sia un blocco".