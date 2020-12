Cariplo Factory e BacktoWork, partnership per sostenere startup

Milano, 21 dic. (askanews) - Una partnership per sostenere le startup nel processo di raccolta di capitali: Cariplo Factory, l'hub di innovazione nato da Fondazione Cariplo, e BacktoWork, principale piattaforma di equity crowdfunding italiana, hanno unito le proprie competenze per lavorare su consulenza, formazione e servizi utili a convincere gli investitori.

"Oggi grazie a questa partnership - ha detto ad askanews Riccardo Porro, Chief Operating Office di Cariplo Factory - mettiamo un ulteriore tassello molto importante, ossia quello di mettere a disposizione di tutte le startup che entrano nei nostri percorsi e programmi un ulteriore strumento per sostenere la loro crescita e il loro sviluppo. L'equity crowdfunding sta diventando sempre di più uno strumento attrattivo per gli investitori, sia qualificati sia professionali. Questo a testimonianza del valore delle startup italiane, che stanno sempre di più diventando mature per delle prospettive di crescita anche internazionale ".

L'obiettivo di Cariplo Factory è quello di diventare un vero e proprio advisor per le startup che cercano capitali, sostenendole nella fase antecedente la campagna, attraverso servizi specifici, dalla consulenza legale al marketing. Per BacktoWork la partnership rafforza e rende più completo il percorso di presentazione al mercato delle aziende.

"La partnership con Cariplo Factory - ha spiegato Edoardo Reggiani, Head of Business development di BacktoWork - di fatto completa questo percorso, dando un supporto concreto in tutte le fasi di preparazione di una campagna di equity crowdfunding, che poi andrà a sostanziarsi sulla nostra piattaforma che è il luogo dove gli investitori vengono a conoscenza del progetto dell'azienda e possono decidere di investire".

Inoltre nel contesto della partnership verranno organizzati eventi per far conoscere l'equity crowdfunding ad aziende e professionisti che sono parte della rete di Cariplo Factory.

"Dal nostro lato - ha concluso Riccardo Porro - possiamo mettere a disposizione il network delle corporate con cui costruire percorsi di sviluppo tra start-up e aziende, ma al tempo stesso possiamo dare finanza, attraverso il crowdfunding, per sostenere il percorso di crescita. Quello chiude un loop e fa sì che le start-up diventino per il futuro veramente interessanti per operazioni importanti con operatori italiani e internazionali".