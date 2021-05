Byron Sharp: le marche non creano fedeltà

Byron Sharp è Professore di Marketing Science all'Università di South Australia e Direttore dell'istituto Ehrenberg-Bass, ma è anche l'autore di ‘How Brands Grow', il libro che ha rivoluzionato il marketing a livello mondiale. Il successo di una marca e di una azienda non dipende tanto da fattori emotivi e romantici, quanto da un insieme di elementi fattuali, come lo studio costante dei bisogni del consumatore, la disponibilità di un prodotto e la gestione disciplinata dei piani di marketing. La vera leadership sta nell'indicare una direzione chiara e mettere in piedi piani concreti e scientifici con cui arrivarci, lasciando alle persone libertà d'azione e gli strumenti giusti.#CEOConfidentialIlSole24Ore