Borgherese: gli sforzi di Assocontact per digitalizzare l'Italia

Roma, 14 dic. (askanews) - Lelio Borgherese, presidente di Assocontact, dettaglia gli sforzi dell'associazione dei contact e call center in outsourcing per rispondere alle esigenze dell'Italia di questi tempi di pandemia; ma anche più in generale per concretizzare la rivoluzione digitale italiana. Un rivoluzione che richiede, dice, dei certificati di qualità per chi tratta i dati delicati dei cittadini.

"La trasformazione digitale del nostro paese si basa su tre pilastri fondamentali: persone, dati, tecnologia" dice Borgherese. "I nostri professionisti tutti i giorni consentono di mettere in collegamento pubblica amministrazione e cittadini, grandi brand e consumatori, con la loro professionalità, con le informazioni e l'assistenza tecnica, con il supporto che forniscono h24 365 giorni l'anno. Nel fare questo gestiscono il bene più prezioso dei nostri concittadini, i loro dati personali; e lo fanno in tutta sicurezza, velocità, rispettando le norme del Garante della privacy e il GDPR. E' per questo che noi abbiamo chesto un bollino blu" di certificazione di qualità".

"Infine le tecnologie" conclude Borgherese: "con call e contact center aiutiamo i cittadini italiani nell'adozione delle tecnologie, ma siamo i primi protagonisti di questa rivoluzione. Le nostre strutture sono piene di data scientists, di professionisti esperti nel machine learning e nell'intelligenza artificiale. Quindi noi siamo protagonisti della rivoluzione digitale del paese e lo abbiamo dimostrato durante la pandemia. In tre settimane abbiamo smartizzato compleamente il nostro settore: è stato uno dei prim in Italia, oltre ottantamila professionisti sono andati in smart working garantendo la continuità dei servizi essenziali e consentendo agli italiani soli in casa di non essere isolati".