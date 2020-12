Boom per il cashback, la app IO in tilt: 6000 accessi al secondo

Roma, 7 dic. (askanews) - Da oggi è possibile attivare le carte di pagamento sull'app IO. Da domani, infatti, prende il via l'extra cashback di Natale, con cui si può ottenere un rimborso per gli acquisti effettuati con carte e app di pagamento in negozi, bar, ristoranti, supermercati, benzinai e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Non concorrono gli acquisti online. Basta la carta di identità elettronica o l'identità digitale Spid per registrarsi.

Un programma che si articola in quattro periodi, il primo sperimentale va dall'8 al 31 dicembre 2020. Non c'è un importo minimo di spesa. Ogni acquisto fa accumulare il 10% dell'importo speso. Si ottine il cashback accumulato solo se alla fine del periodo si raggiunge il numero minimo di transazioni valide: 10 in questo periodo di Natale.

E c'è stato un boom della app IO. Solo nelle prime ore di oggi, spiegano da Palazzo Chigi - con l'attivazione del servizio che consente di aderire al programma sono arrivate quasi mezzo milione di nuove richieste di aggiunta di una carta nella sezione Portafoglio, con picchi di circa 6.000 accessi al secondo. Al momento, sono già circa 1 milione gli utenti che hanno caricato un metodo di pagamento e stanno attivando il Cashback.

Numeri che il governo ha definito "impressionanti". Spiegando che i disservizi registrati dalla mattina, da numerosi utenti per registrare le proprie carte, sono dovuti proprio all'intenso flusso di traffico, garantendo che saranno risolti a breve.

Sul piede di guerra il Codacons che ha lamentato subito i malfunzionamenti. "Continueremo a monitorare la situazione e, se i disservizi e i rallentamenti continueranno, siamo pronti a chiedere il blocco dell intero piano cashback fino a che non sarà garantita piena parità di accesso ai cittadini" ha affermato il presidente Carlo Rienzi.