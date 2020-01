Bologna, dal 7 marzo aeroporto e stazione collegati in 7 minuti

●

Dal prossimo 7 marzo la stazione dei treni Alta velocità e l'aeroporto di Bologna saranno collegati in appena 7 minuti e mezzo dal People mover, il servizio di navetta veloce a guida automatica su monorotaia sopraelevata che cambierà gli assetti competitivi dei cieli nel Centro-Nord Italia. Ma già in questi giorni le tre navette - 570 passeggeri all'ora per direzione a regime - hanno iniziato a circolare regolarmente ma vuote, dalle 5.40 di mattina a mezzanotte, per superare l'ultimo test di 15 giorni di pre-esercizio chiesto dal ministero dei Trasporti prima del nulla osta definitivo. Si tratta di un investimento di 125 milioni di euro, unico nel suo genere in Italia, con cui la società di gestione Marconi Express punta a catturare oltre il 15% dei viaggiatori dello scalo Marconi, settimo in Italia per traffico (9,4 milioni di passeggeri nel 2019).