BMW Partner di Uno di un Milione 27 maggio 2021

Presentato a a Milano nella sede dell’Accademia Teatro alla Scala il progetto “Uno di Un Milione” nato da un’idea del Collettivo OP con la partecipazione dell’Orchestra e del Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, realizzato in collaborazione con Azienda per il Turismo Val di Sole, Parco Nazionale dello Stelvio, Comune di Pejo, Funivie Pejo 3000, Popack. Un dialogo natura, arte, musica e tecnologia in un’opera innovativa che sensibilizza sul tema delle risorse naturali come l’acqua. Partner del progetto BMW Italia che vuole essere in prima linea nella costruzione di un futuro sostenibile.