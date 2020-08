Blangiardo: preoccupante persone scoraggiate non cerchino lavoro

Rimini, 19 ago. (askanews) - Lavoro, smart working e giovani, sono alcuni dei temi caldi affrontati dal presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo a margine di un incontro al Meeting di Cl a Rimini. "Sull'occupazione i dati di Istat su marzo, aprile e maggio hanno segnato ovviamente una fortissima caduta, poi già da maggio è iniziata una ripresa confermata anche in giugno - ha detto Blangiardo a margine di un incontro al Meeting di Rimini -. Abbiamo visto diminuire in modo continuativo il numero di occupati, anche se più rallentato nel finale. Ma è preoccupante che abbiamo visto aumentare il numero di coloro che non si offrono sul mercato del lavoro, le persone che sono scoraggiate e dicono 'in fondo, tanto non ci sono opportunità e questo ovviamente riduce la dimensione della forza lavoro.

Poi il presidente dell'Istat ha parlato di smart working. "E' una soluzione, una delle opportunità che si vanno a presentare non dobbiamo enfatizzarla in maniera eccessiva perché ha anche dei problemi. Dovremmo trovare una soluzione in qualche modo equilibrata - ha aggiunto Blangiardo - che consenta di conciliare questa nuova opportunità che si è presentata con la possibilità di far sì che ci sia un legame con il luogo di lavoro".

Infine ha commentato l'intervento dell'ex presidente della Bce Mario Draghi sui giovani rivolgendo un messaggio al mondo della politica. "Dovrebbe cercare, con un po' di fantasia e professionalità, di identificare delle possibili iniziative che consentano di valorizzare la risorsa dei giovani che sono formati, sono tecnologici e hanno, dal punto di vista qualitativo, gli elementi per poter dare un importante contributo in questa fase - ha detto Blangiardo -. Ma ci devono essere le condizioni per poter cogliere questo contributo, il mestiere della politica è proprio quello di darsi da fare per capire come valorizzare questa risorsa".