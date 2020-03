Aziende aperte / Tutti in smart working dopo il maxi acquisto di computer di Luca Orlando 16 marzo 2020

Il coronavirus ha accelerato i piani del gruppo lodigiano Zucchetti, che dopo l'acquisto di altri 400 desktop ha posto il 95% del proprio personale in smart working. Su 3mila addetti, solo 64 sono operativi in sede, per mantenere attivi i data center che alimentano i servizi per ospedali, banche e altri clienti. Ecco il racconto del responsabile del personale e membro del cda Cristina Zucchetti.