Aviazione, la Slovenia vuole l'aereo da trasporto italiano C-27J

Lubiana, 19 gen. (askanews) - Il Ministero della Difesa sloveno ha annunciato, nei giorni scorsi, di voler proseguire con l'acquisizione dell'aereo italiano C-27J "Spartan" di Leonardo per equipaggiare la propria flotta di velivoli militari da trasporto TTL (Tactical Transport Aircraft).

Lubiana aveva da tempo espresso l'esigenza di dotarsi di un velivolo da trasporto e, alla fine, il bimotore italiano sembra aver avuto la meglio sui diretti concorrenti.

Un elemento fondamentale per la scelta pare sia stato il ruolo avuto dal C-27J durante la fase acuta della pandemia di Covid-19, quando il bimotore italiano, utilizzato da diverse Forze armate in tutto il mondo, tra cui la stessa Aeronautica militare, si è rivelato uno dei velivoli da trasporto tattico più versatili e adatti per affrontare l'emergenza.

In quel periodo le Forze armate slovene hanno sofferto la mancanza di un aereo da trasporto in grado di recuperare i propri connazionali all'estero e trasportare farmaci e dispositivi medici nel Paese.

Il Ministero della Difesa sloveno inizialmente prevede di acquisire un solo velivolo ma il governo di Lubiana avrebbe già manifestato l'intenzione di dotarsi di almeno due "Spartan" per essere in linea con gli standard operativi della Nato.