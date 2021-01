Auto, oggi assemblee Fca e Psa per la nascita di Stellantis

Milano, 4 gen. (askanews) - Si tengono oggi le due assemblee degli azionisti di Fiat Chrysler Automobiles e di Peugeot Citroen per dare il via libera alla nascita di Stellantis, quarto costruttore automobilistico mondiale con 8,1 milioni di auto vendute, 400 mila dipendenti e oltre 180 miliardi di euro di fatturato, con sinergie per 5 miliardi di euro.

Le due assemblee si tengono a porte chiuse, in stremimg a causa dell'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19. Il processo di fusione è stato avviato dai cda dei due gruppi il 31 ottobre del 2019. Dopo le assemblee degli azionisti e le successive formalità, Stellantis sarà quotata a Parigi, Milano e New York e vedrà la Exor azionista di maggioranza relativa con il 14,4% del capitale, la famiglia Peugeot con il 7,2%, lo stato francese con il 6,2% e i cinesi di Dongfeng con il 5,6% del capitale.