Auto, nasce Stellantis: completata la fusione Fca-Psa

Roma, 16 gen. (askanews) - Nasce il gruppo automobilistico Stellantis, con il completamento della fusione di Psa Peugoet Citroen e Fca Fiat Chrysler. La fusione "è diventata operativa in data odierna", recita un comunicato di Fca, e "come precedentemente annunciato, le azioni ordinarie Stellantis inizieranno ad essere negoziate su Euronext di Parigi e sul Mercato Telematico Azionario di Milano lunedì 18 gennaio 2021".

Martedì, poi, inizieranno gli scambi anche sul New York Stock Exchange, che invece lunedì sarà chiuso per una festività. In tutti e tre i mercati Stellantis verrà rappresentato con il simbolo "STLA".

Nasce così un gruppo che controllerà i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall. Con una nota Exor, la holing della famiglia Agnelli, ha precisato che deterrà il 14,4% del capitale di Stellantis.