Aurel Bacs: una doppia strategia per il CEO di domani, tra vecchio e nuovo

Aurel Bacs è, assieme alla moglie Livia Russo, il creatore di Bacs & Russo, è lui che ha battuto all'asta l'orologio più caro al mondo, il Rolex Daytona appartenuto a Paul Newman. Il CEO del futuro, a suo parere, deve avere una profonda conoscenza del passato, delle tradizioni e dei valori che tengono in piedi una comunità di amanti di un brand. Ma, allo stesso tempo, il Ceo deve essere quella persona che sa capire il momento giusto per introdurre novità in grado di rilanciare il business e aprire a una nuova generazione di appassionati clienti. La doppia strategia di Aurel Bacs è una continua ricerca di equilibrio tra vecchio e nuovo per non distruggere la magia del lusso pur aprendosi alle nuove tecnologie#CEOConfidentialIlSole24Ore