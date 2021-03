Attivisti Greenpeace atterrano sul tetto della Bce col parapendio

Milano, 10 mar. (askanews) - Blitz di Greenpeace a Francoforte. Gli attivisti sono atterrati oggi con il parapendio sui tetti del grattacielo della Banca centrale europea (Bce). L'azione del gruppo ecologista è stata lanciata alla vigilia di una riunione del board della Bce, per protestare contro la sua politica monetaria che, a dire di Greenpeace, "uccide il clima".

Dieci attivisti di Greenpeace hanno esposto uno striscione di sei metri con scritto "Basta finanziare i killer del clima" mentre un altro parapendio è volato esponendo lo striscione "Azioni per il clima adesso"

"In un nostro studio dimostriamo che la Bce sta favorendo le compagnie petrolifere e questo deve terminare", ha dichiarato Mauricio Vargas, di Greenpeace Germania.

Da parte sua, la Bce rivendica di essere fortemente impegnata sui temi della tutela ambientale. "Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide fronteggiate dall umanità in questo secolo e la Bce - ha spiegato un portavoce della Banca centrale europea - Sta contribuendo alla risposta nell ambito del suo mandato come banca centrale, agendo al fianco di quelli che sono responsabili per le politiche climatiche"