Arriva in Italia LG Wing, lo smartphone che ruota e si sdoppia

Milano, 22 ott. (askanews) - Arriva anche in Italia LG Wing, il cellulare con le ali con cui LG Electronics propone un nuovo modo di usare i dispositivi mobili. Lo smartphone infatti ha un doppio display: può essere utilizzato in maniera tradizionale oppure aperto a T, grazie ad uno schermo rotante che si gira di 90 gradi. In questo modo si ha disposizione lo schermo principale da 6,8 pollici in orizzontale e uno schermo sottostante più piccolo di 3,9. I due possono funzionare in contemporanea e in multitasking: ad esempio se si guarda un video con lo schermo più piccolo si può allo stesso momento interagire con i commenti o cercare informazioni su quello che si sta guardando senza interrompere la visione. Sui due display possono girare anche due applicazioni differenti: si può visualizzare il navigatore da una parte e fare telefonate o mandare messaggi con l'altra.

Fra i punti di forza il comparto fotografico: ci sono tre fotocamere posteriori (una 64MP con obiettivo grandangolare stabilizzato e sensore a risoluzione ultra-alta, una 13MP Ultra Grandangolo e la Gimbal Motion Camera da 12MP) e una fotocamera frontale a scomparsa da 32MP. Si possono registrare video utilizzando contemporaneamente la fotocamera frontale e quella posteriore mentre il secondo display può diventare un'impugnatura per una maggiore stabilità, con i controlli tipici degli stabilizzatori professionali. LG assicura sulla robustezza spiegando che può sopportare fino a 200mila aperture.

Questo è il primo progetto della sezione Explorer project dell'azienda, che ha proprio l'obiettivo di trovare nuove strade e nuovi modi di rivitalizzare un settore che dal punto di vista hardware da qualche tempo non vede grandi rivoluzioni.