Anno nuovo, Fiat tutta nuova

Roma, 9 gen. (askanews) - Il 2021 di Fiat inizia nel segno dell'assoluta novità. Esattamente come si era chiuso il 2020, l'anno della Nuova 500, punto di svolta verso una nuova era della mobilità, con la scommessa sul gioiello dell'automobilismo italiano 100% elettrica. E l'anno della nuova Famiglia Funzionale Fiat, composta dai modelli Panda e Tipo, rinnovata completamente e cresciuta con l'introduzione della Nuova Tipo Cross e della Nuova Panda Sport.

Ora, con il lancio della nuova Famiglia 500, il rinnovamento di gamma è completo: 500, 500X e 500L, portano all esordio nuovi trim, nuovi colori e nuovi interni. Cinque gli allestimenti, trasversali sui tre modelli, ciascuno con peculiarità estetiche specifiche e un equipaggiamento ricco di contenuti che ulteriormente arricchiscono le caratteristiche vincenti di ciascun modello.

Si parte dalla versione "Cult", un tributo al mondo pop tipico di 500, si prosegue poi con l'allestimento "Connect", per chi è alla ricerca di una connettività definita "democratica e facile", mentre l allestimento "Dolcevita" è esclusivo di 500 e dedicato agli amanti di uno stile di vita glamour e ispirato agli Anni Cinquanta. Completano l'offerta le versioni "Cross", per chi vuole evadere dalla giungla urbana e dalla routine, e "Sport", l'ideale per un target giovane e dinamico, oltre che indipendente. Per tutte le versioni pacchetti di accessori dedicati per tecnologia, sicurezza, comfort e stile.

La nuova famiglia 500, ordinabile da metà gennaio 2021, equipaggiata con motori Euro 6D-Final è disponibile a partire da 9.900 Euro grazie ai nuovi incentivi statali in caso di rottamazione.