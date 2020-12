Andrea Abodi: “Da gennaio altri 100 milioni di finanziamenti per i club sportivi” di Monica D'Ascenzo 15 dicembre 2020

L'Istituto per il Credito Sportivo amplia la propria offerta di banca dal leasing al factoring e prosegue nel progetto di digitalizzazione. Il presidente Andrea Abodi racconta in questa intervista come la banca sia a supporto dello sport e della cultura in Italia e come siano in arrivo altri 100 milioni di euro per prestiti ai club che ne faranno richiesta a gennaio