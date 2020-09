Alle multiutility un ruolo primario nello sviluppo sostenibile delle città di Celestina Dominelli 29 settembre 2020

Un ruolo di primo piano come abilitatore del cambiamento che ha investito le reti di distribuzione elettrica. E un nuovo piano industriale, che sarà presentato a fine ottobre, in cui ci sarà anche un aggiornamento degli investimenti per la resilienza dell'infrastruttura (oltre 100 milioni nel quadriennio 2019-2022). Giuseppe Gola, ad di Acea, indica i requisiti fondamentali che dovranno guidare il distributore nella gestione delle reti elettriche nel prossimo futuro. «Transizione energetica e decarbonizzazione passano per flessibilità, digitalizzazione e resilienza». Su questi binari, dunque, la società è pronta a intensificare i propri sforzi. «Le multiutility come Acea svolgeranno una funzione primaria per contribuire a uno sviluppo armonico e sostenibile delle città con una visione sempre più green». E in quest'ottica Acea ha avviato nella capitale un piano per sostituire i contatori elettrici con i nuovi misuratori di ultima generazione. «Complessivamente, nei prossimi 6-7 anni - aggiunge il ceo - saranno installati 1,7 milioni di contatori 2G per un investimento di 300 milioni».