Alle amministrazioni pubbliche bisogna imporre tempi certi di Jacopo Giliberto 29 settembre 2020

Le fonti rinnovabili d'energia sono uno degli strumenti per uscire dalla crisi economica cui si somma la tragedia del virus e per questo motivo Erg sta viaggiando in anticipo rispetto al piano industriale 2018-2022: è già stata messa in cantiere il 75% della nuova capacità produttiva prevista dal gruppo, ricorda l'amministratore delegato Luca Bettonte. «Tutto il mondo sta riconoscendo come lo sviluppo delle energie rinnovabili sia fondamentale, servono investimenti di grandissima dimensione e in questo senso il Recovery Fund è molto importante». I problemi contro cui si scontrano le imprese sono mille, ricorda Bettonte della Erg, ma uno su tutti danneggia il settore e la ripresa del Paese: la complessità burocratica che paralizza gli investimenti. Il decreto Semplificazioni per esempio ha aiutare i piani di potenziamento dei parchi eolici, ma Bettonte chiede che agli iter autorizzativi – «troppo lenti e assolutamente non adeguati» – vengano imposti tempi certi e perentori.