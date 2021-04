Alitalia, i lavoratori in piazza cantano l'inno di Mameli

Roma, 21 apr. (askanews) - I lavoratori di Alitalia sono di nuovo scesi in piazza. Alcune centinaia hanno manifestato a Roma, in piazza Santi Apostoli, esponendo uno striscione con lo slogan "Draghi: sali a bordo" e intonando l'inno italiano.

La manifestazione, vicino alla sede romana della Commissione Europea, è organizzata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo "per respingere i diktat della Direzione generale della Concorrenza che nei fatti sta palesemente cercando di consegnare il ricco mercato italiano, terzo in Europa e decimo al Mondo, ai vettori europei a danno del nostro Paese".

"Successivamente alle numerose manifestazioni ed assemblee che abbiamo svolto nel corso dell anno - sottolineano le organizzazioni sindacali - il quadro drammatico della vertenza Alitalia ancora non ha avuto le risposte che tutti noi ci aspettiamo. L atteggiamento della DG Concorrenza europea sta pesantemente danneggiando la sostenibilità economica di Alitalia in amministrazione straordinaria a causa della disparità dei ristori previsti per la nostra compagnia di bandiera rispetto a tutti gli altri grandi vettori europei. Inoltre l Ue - denunciano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - sta di fatto impedendo la partenza di una grande compagnia di bandiera con un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell offerta così come previsto dal Decreto Rilancio approvato ormai un anno fa".