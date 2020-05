Alessandri (Technogym): tre proposte per il rilancio delle imprese e del fitness di Marco lo Conte 13 maggio 2020

Il settore del fitness si propone come volano per la ripartenza di questa fase2. Non solo perchè riaprire le palestre rimette in movimento un settore da 120mila addetti e 12 miliardi di fatturato annuo, oltre ovviamente a tutto il cospicuo indotto (ristorazione, abbigliamento, ecc.), ma anche perchè migliorare il benessere è fondamentale per aumentare le difese immunitarie e la salute dei cittadini. Anche per questo Nerio Alessandri ha illustrato alla task force di Vittorio Colao le indicazioni del settore per farlo ripartire il settore insieme all'economia delle piccole e medie imprese italiane. Sentiamo cosa ha detto nel corso del videoforum Il Sole Risponde, trasmesso sul sito web e sui social del Sole 24 Ore e sulle pagine social di testata. L'intervista è di Marco lo Conte