Alessandri (Technogym): fitness in sicurezza per la ripartenza in fase2 di Marco lo Conte 13 maggio 2020

Un settore che vale oltre 12 miliardi di giro d'affari annuo per almeno 120mila posti di lavoro, oltre all'indotto. Il settore del fitness attende la riapertura in sicurezza delle palestre per contribuire a far ripartire il Paese dopo l'emergenza coronavirus. Ma anche per migliorare il benessere mentale e aumentare le difese immunitarie degli individui, tema mai così importante in questa fase. Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym, sottolinea l'importanza del contributo che può dare il fitness in questa fase nel videoforum Il Sole Risponde, trasmesso sul sito web e sui social del Sole 24 Ore e sulle pagine social di testata. L'intervista è di Marco lo Conte