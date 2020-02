Air Italy, protesta di centinaia di lavoratori davanti al Mit

Roma, 20 feb. (askanews) - Alcune centinaia di lavoratori di Air Italy hanno manifestato a Roma davanti al Ministero dei Trasporti prima del vertice tra il ministro, i governatori di Sardegna e Lombardia e sindacati sulla crisi della compagnia.

I manifestanti hanno bloccato via Nomentana con il loro presidio, con cartelli con slogan come "Nazionalizzazione unica soluzione" e modellini con aerei della compagnia in mano.

La ministra Paola De Micheli, arrivando al ministero ha ha detto ai lavoratori: "Farò di tutto, il governo ce la metterà tutta".