L'evento presenta i risultati del primo Rapporto AGRIcoltura100 che ha indagato l'impegno delle aziende agricole nei diversi ambiti della sostenibilità attraverso un approfondito progetto di ricerca che ha coinvolto 1.850 realtà produttive. Durante l'evento verranno premiate e presentate le aziende agricole vincitrici.AGRIcoltura100 è un'iniziativa Reale Mutua in collaborazione con Confagricoltura per dare valore all'agricoltura e far rinascere l'Italia. AGRIcoltura100 promuove il contributo dell'agricoltura alla crescita sostenibile dell'Italia, sostiene l'impegno delle imprese che vogliono diventare più competitive, permette loro di individuare aree di miglioramento dell'attività e fa emergere il valore del settore agricolo guardando all'Agenda ONU 2030. AGRIcoltura100 è un progetto pluriennale di Reale Mutua e Confagricoltura che mappa in maniera strutturata le attività agricole, misura il livello di sostenibilità, guarda a soluzioni di protezione innovative e premia le realtà più meritevoli.Evento di presentazione del Rapporto AGRIcoltura100 e premiazione delle aziende vincitrici.Saluto istituzionale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestaliModerato da:Con la partecipazione di:- Direttore Generale Reale Mutua- Presidente Confagricoltura- Innovation Team a Cerved Company- Amministratore di Reale Mutua Assicurazioni e Vicepresidente dell'Accademia di Agricoltura di TorinoPer saperne di più www.realemutua.it/agricoltura100