Acer Annuncia i Nuovi PC ConceptD per i creator

Roma, 23 ott. (askanews) - Acer ha annunciato nuovi prodotti e aggiornamenti nella linea di PC ConceptD, il marchio di PC premium per professionisti e appassionati della creatività. Il nuovo ConceptD 300 è un potente desktop midtower per la progettazione con BIM e CAD, per la modellazione 3D, per il rendering e per l'animazione. Inoltre, i notebook ConceptD 7 e ConceptD 7 Pro dispongono di processori Intel Core di decima generazione e della nuova tecnologia di raffreddamento Vortex Flow di Acer.

Il nuovo arrivato della serie desktop ConceptD, il ConceptD 300, è un elegante e raffinato mid2 tower da 18 litri, abbastanza compatto da poter essere posizionato su una scrivania senza ingombrare. Il design sorprendente è caratterizzato da una finitura bianca, un elegante pannello superiore con finitura legno e un pannello frontale nero. L'estetica all'avanguardia integra una serie di caratteristiche funzionali: la grande presa d'aria frontale a forma triangolare, insieme alla ventilazione laterale assicura un raffreddamento ottimizzato e mantiene i livelli di rumore sotto ai 40 dBA, l'equivalente di una biblioteca.

La dotazione include processori fino all'Intel Core i7 di decima generazione, grafica NVIDIA, GeForce RTX 3070 e 64 GB di memoria DDR4 a 2666 MHz per semplificare l'editing video, il CAD e i progetti di modellazione 3D.

I notebook ConceptD 7 offrono invece le prestazioni e la portabilità necessarie ai creator che spesso lavorano fuori ufficio e necessitano di creare e modificare i progetti. Sono caratterizzati da uno chassis sottile e leggero dal colore bianco puro, che apparirà sempre pulito grazie a uno speciale strato protettivo in ceramica che riveste le superfici metalliche e che fornisce robustezza, forza e resistenza allo sporco e all'ingiallimento. Entrambi i notebook ConceptD 7 aggiornati offrono prestazioni paragonabili a quelle dei desktop grazie ai processori Intel Core di decima generazione, dotati di AI integrata, Intel Wi-Fi 6 (Gig+), tecnologia Thunderbolt 3 e a un display IPS1 4K.

Una caratteristica distintiva dei notebook ConceptD 7 è il display IPS 4K UHD (3840 x 2160) da 15,6 pollici certificato PANTONE. Entrambi i modelli dispongono di una nuova soluzione per il raffreddamento termico progettata su misura. Tre ventole ad alta efficienza e la più recente tecnologia di raffreddamento termico di Acer lavorano insieme per generare un "Vortex Flow" aerodinamico unico, che riduce i livelli di rumore a meno di 40 dBA e garantisce che tutti i componenti all'interno del dispositivo rimangano freschi, anche con carichi di lavoro pesanti.