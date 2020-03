A Sassari un progetto per sostituire il cemento con i geopolimeri di Davide Madeddu 03 marzo 2020

Vengono considerati alternativi al cemento. Perché, anche in edilizia, consentono di ottenere lo stesso risultato della malta ma con un impatto ambientale molto più basso. Si tratta dei geopolimeri, realizzati con l'impiego di residui di altre lavorazioni come argilla, sabbia silicea, alluminio, ceneri del carbone e marmo polverizzato. Elementi che poi vanno mescolati e amalgamati con additivi semplici ed economici. Il progetto che apre la strada all'impiego di questi nuovi composti nel settore della “bioediliza” è quello denominato Biomarmo ed è portato avanti dall'università di Sassari e da Sardegna Ricerche grazie a un finanziamento da 300 mila euro. Somme veicolate dalla Regione attraverso il programma di fondi europei Por Sardegna. All'iniziativa, che rientra nella categoria dei cosiddetti cluster, partecipano poi anche aziende impegnate nel settore. L'obiettivo, come precisano dalla Regione, è quello di valorizzare l'economia circolare e contribuire a ridurre l'impatto ambientale. A delineare lo scopo dell'iniziativa, ma anche quali scenari apre, soprattutto nell'ambito dei settori di riferimento, è Alberto Mariani, responsabile del progetto e professore associato di Scienze chimiche industriali dell'università di Sassari.