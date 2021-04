A Milano arrivano le 500 elettriche di LeasysGO!

Milano, 20 apr. (askanews) - Dopo Torino arrivano anche a Milano le 500 elettriche di LeasysGO!, la società di sharing controllata da FCA Bank e da Leasys, brand Stellantis, leader nel noleggio a lungo termine. La flotta è composta da 400 Nuove 500 Elettriche il mezzo ideale per spostarsi in centro a Milano grazie all'accesso libero all'Area C e ai parcheggi blu. Valentina Lugli, Responsabile della comunicazione per Leasys e Fca Bank: "Nonostante le restrizioni del Covid-19, i segnali sono positivi e

l'obiettivo è continuare a crescere. In poco tempo a Torino abbiamo registrato oltre 30mila noleggi e non vediamo l'ora di vedere come reagiranno i milanesi, da sempre attenti alla mobilità e alla sostenibilità. Entro maggio il car sharing verrà lanciato anche a Roma, raggiungendo una flotta complessiva di mille auto, tutte 500 elettriche".

LeasysGo! punta a crescere non solo in Italia ma anche in Europa con nuove aperture previste entro l'anno, fra cui Lione arrivando a una flotta complessiva di 1.200 vetture in 3 tonalità diverse: oltre al Celestial Blu, le 500 elettriche di LeasysGo! sono disponibili anche in Ocean Green e Mineral Grey. Lo sharing si gestisce tramite app ed è in free floating, cioè si può parcheggiare dove si vuole senza preoccuparsi delle ricariche a cui pensa il team di LeasysGo!, grazie a una rete di proprietà che a fine 2020 contava oltre 1.000 colonnine che diventeranno 1.800 entro la fine del 2022 per un totale di 3.500 in Europa.

La 500 Elettrica LeasysGo! sembra nata per muoversi in città: è agile, compatta e scattante e ha tre modalità di guida per gestire il recupero di energia in frenata, fino ad arrivare al 'one pedal feeling' utile nel traffico. A bordo numerosi sistemi di assistenza alla guida fino al Livello 2 mentre l'infotainment è

gestito dall'ultima versione del sistema UConnect5, con ampio e comodo display touch centrale.

Per noleggiare la Nuova 500 con LeasysGO! bisogna acquistare un voucher d'iscrizione annuale su Amazon, mentre gli abbonamenti sono due: prepagato con canone mensile e 120 minuti di noleggio inclusi, o Pay-per-use a 0,29 centesimi al minuto. Con entrambi gli abbonamenti si può tenere la 500 Elettrica per un massimo di 24 ore al prezzo bloccato di 43,5 euro.