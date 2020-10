6° Premio AGOL Giovani Comunicatori INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 28 ottobre 2020

Il premio AGOL Giovani Comunicatori è un contest nazionale rivolto a tutti i giovani under35 che vogliono entrare al far parte del mondo della comunicazione. Quest'anno si è tenuta la sesta edizione, con il Patrocinio dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, organizzato in collaborazione con le più importanti università ed aziende italiane con la finalità di offrire agli studenti e ai giovani professionisti un'occasione per confrontarsi e mettersi alla prova.

Il contest è suddiviso in 5 categorie (D&I, Storytelling, Social Media, Corporate Communication e CSR, Public Affairs e Comunicazione Istituzionale) e due fasce di partecipanti (studenti e giovani professionisti U-35) per ciascuna delle quali una delle aziende partner redige il brief di gara.

I progetti sono valutati dal Comitato Scientifico, composto dai top manager delle aziende e dai docenti di riferimento delle Università partner, nonché da personalità si spicco del mondo della comunicazione.

I vincitori vengono premiati con master e stage in azienda (studenti universitari) o una fee in denaro (giovani professionisti).